Головком, в частности, пообещал защитить Силы обороны от ударов вражескими дронами и КАБами.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым побывали на передовых командных пунктах воинских частей и подразделений в районе ведения боевых действий.

Об этом главком написал в своем Telegram-канале. Сообщается, что во время визита они заслушали доклады командиров относительно ситуации на участках их ответственности.

"Враг регулярно штурмует позиций наших войск. На многих направлениях обстановка сложная и требует постоянного контроля. Мы детально проанализировали текущую ситуацию и обсудили необходимые дальнейшие шаги, в первую очередь защиты войск от дронов и ударов с воздуха КАБами, а также усиление отдельных участков фронта", - написал Сырский.

Он также добавил, что на месте было принято несколько решений: "Для улучшения боеспособности, устойчивости и управления подразделениями безотлагательно на месте принял несколько решений".

Российско-украинская война продолжается: главное по состоянию на 26 февраля

Генштаб обновил данные о потерях российских войск в оккупационной войне против Украины. Кремль достиг очередной "красной линии", были уничтожены десятки вражеских танков, ББМ, артсистем и другой техники.

По словам спикера Военно-морских Сил ВСУ Дмитрия Плетенчука, несмотря на уничтожение Силами обороны кораблей Черноморского флота РФ, его группировка еще остается достаточно большой и несет опасность.

По мнению журналистов The Guardian, третий год полномасштабной войны может стать самым тяжелым для Зеленского. Ведь украинский президент сталкивается с внешними и внутренними проблемами.

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