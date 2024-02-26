В среднем постоянно находятся в боевой готовности 10 носителей крылатых ракет.

Несмотря на уничтожение Силами обороны кораблей Черноморского флота РФ, его группировка еще остается достаточно большой и несет опасность. Об этом сказал спикер Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

"Среднее количество боеспособных кораблей было до 80 единиц к началу полномасштабного вторжения. Треть из них можно считать уже уничтоженными, еще более 10 единиц находится в ремонте. Но тем не менее все равно потенциал сохраняется", - отметил он.

По его словам, группировка ЧФ РФ остается достаточно большой, но россияне вынуждены в основном находиться в восточной части Черного моря, ближе к военно-морской базе Новороссийск. "В своих действиях он ( российский флот - УНИАН) ограничен, однако потенциал у него сохраняется еще достаточно серьезный. В основном это носители крылатых ракет. Единственная проблема, с которой они сталкиваются - это фактическое отрезание от военно-морской базы в Севастополе, которая является основной, где происходит загрузка ракет. И соответственно это немного ограничивает их действия, возможности применения", - отметил Плетенчук. При этом добавил, что не следует забывать, что в состав ЧФ РФ входит авиация, которая до сих пор продолжает находиться в поверенном пространстве над Черным морем.

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"У них постоянно находятся в боевой готовности в среднем 10 носителей крылатых ракет, которые находятся преимущественно в восточной части и один из кораблей находится в Севастополе, но он используется в качестве корабля – прикрытия от воздушных атак на Севастопольскую бухту", - рассказал спикер ВМС ВСУ. По его словам, остальные ракетоносители, находясь в Новороссийске, фактически отрезаны от Севастополя – они туда иногда заходят, но не задерживаются.

Плетенчук отметил, что нельзя говорить, что опасность миновала. "Но в последнее время фактически эти ракеты не применились. Единственный подтвержденный на 100% факт применения - это пуск 4 ракет из 8 возможных с борта "Адмирала Эссена" после того как был уничтожен большой десантный корабль "Цезарь Куников". Это для них стал такой исключительный момент, а сейчас их пытаются беречь. Можно было бы считать, что это накопление боезапаса, но этот процесс уже затянулся на несколько месяцев", – добавил он.

Сколько еще кораблей РФ необходимо поразить - мнение эксперта

Как сообщал УНИАН, бывший заместитель начальника штаба ВМС Украины Андрей Рыженко отметил, что если Украина повредит еще 20% российских кораблей, то в Черном море для РФ "ситуация может измениться очень драматично".

Он отметил, что в октябре 2022 года были впервые применены морские дроны Украиной для уничтожения российских кораблей. Рыженко отметил, что Украина смогла достичь значительного результата после того, как начала операции боевых роев. Было уничтожено или повреждено почти три десятка вражеских кораблей

Капитан первого ранга запаса ВМС ВСУ отметил, что несколько сложнее ситуация с российскими носителями "Калибров". За это время был уничтожен один корвет типа "Каракурт", который должен был войти в состав ЧФ РФ, а второй – это подводная лодка "Ростов-на-Дону".

Он предполагает, что российские носители "Калибров" могут стать следующей целью для украинских морских дронов. По его словам, эти корабли сейчас находятся в Новороссийске, но иногда они выходят в море.

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