Были уничтожены десятки танков, ББМ, артсистем и другой техники.

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки, 25 февраля, ликвидировали еще 880 российских оккупантов.

Как сообщает Генштаб ВСУ, общие потери России в войне достигли уже 410 700 человек.

Кроме того, украинские войска поразили много вражеской техники, в частности:

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танков ‒ 6555 (+13);

боевых бронированных машин ‒ 12478 (+37);

артиллерийских систем - 9993 (+12);

РСЗО – 1000 (+1);

средства ПВО ‒ 686 (+2);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7707 (+26);

крылатые ракеты ‒ 1910 (+3);

автомобильной техники и автоцистерн - 13037 (+26);

специальная техника - 1580 (+2).

Также были уничтожены 340 российских самолетов, 325 вертолетов, одна подводная лодка, 25 кораблей и катеров.

Война в Украине - последние новости

За прошедшие сутки на фронте произошло 95 боевых столкновений, оккупанты продолжают атаковать почти на всех направлениях.

Украинская авиация и артиллерия в течение суток нанесли несколько точных ударов по противнику. В частности, авиация сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава и 2 зенитным ракетным комплексам противника.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что результат войны в Украине может решиться в ближайшие месяцы, Запад должен усилить свою помощь Киеву.

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