Россияне регулярно штурмуют позиции наших воинов, но, несмотря на сложную ситуацию, защитники Украины мужественно удерживают рубежи и позиции, отметил главнокомандующий ВСУ.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский и глава Минобороны Рустем Умеров побывали на передовых командных пунктах подразделений и воинских частей в зоне боевых действий, заслушали командующих группировок войск о ситуации на участках их ответственности, тщательно проанализировали происходящее и обсудили шаги на будущее.

Сырский в своем канале в Telegram написал, что "безотлагательно принял решение для улучшения боеспособности, устойчивости и управления". Генерал-полковник подчеркнул, что на многих направлениях сложная ситуация и требует постоянного контроля.

"Во время визита мы детально проанализировали текущую ситуацию и обсудили необходимые дальнейшие шаги. В частности, по использованию потенциала маневренной и позиционной обороны, а также усиления отдельных участков фронта. Также мы пообщались с командирами бригад и отдельных батальонов о состоянии дел на местах. Проанализировали проблемы, которые возникают в бригадах", - добавил главнокомандующий.

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Сырский сообщил, что в очередной раз обратил внимание командиров на важность надлежащего оперативного взаимодействия всех Сил обороны нашего государства и сохранения жизней украинских бойцов.

"Враг осуществляет регулярные штурмы позиций наших войск... Несмотря на сложную ситуацию, наши воины мужественно удерживают рубежи и позиции. Враг несет невосполнимые потери", - отметил он.

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Полномасштабное вторжение россиян на нашу территорию началось 24 февраля 2022 года. Сейчас в Украине "горячо" на ряде направлений фронта, в частности, на Марьинском, Лиманском, Бахмутском и Авдеевском. Украинские защитники наносят российским оккупантам серьезные потери, несмотря на то, что имеют "снарядный голод". Общие потери РФ на 25 февраля 2024 года составляют примерно 409 820 противников.

Напомним, Александра Сырского президент Украины Владимир Зеленский назначил главнокомандующим ВСУ недавно - в начале февраля текущего года. До Сырского эту должность с 2021-го занимал Валерий Залужный.

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