Захватчики за прошедшие сутки нанесли семь ракетных и 47 авиационных ударов, а также совершили 69 обстрелов из РСЗО.

За прошедшие сутки Вооруженные Силы Украины ударили по пунктам управлений и по районам сосредоточения российских оккупантов.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook, сегодня ночью Россия нанесла очередной ракетно-авиационный удар по территории Украины, информация о последствиях этой террористической атаки пока уточняется.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли семь ракетных и 47 авиационных ударов, а также совершили 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

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"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура", - говорится в сообщении.

В то же время авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла один удар по пункту управления, 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и три - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили два пункта управления, два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пять артиллерийских средств на огневых позициях, одно средство противовоздушной обороны, склад боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы врага.

Удары по оккупантам - последние новости

В ночь на 25 августа во временно оккупированном Россией Крыму были слышны звуки взрывов. По данным местных Telegram-каналов, взрывы прогремели, в частности в Симферополе.

Гауляйтер оккупированного Севастополя Михаил Развожаев заявил, что, по предварительным данным, в районе мыса Херсонес было уничтожено несколько дронов.

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