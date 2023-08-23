Украинские воины, в частности, попали в большое количество районов сосредоточения вражеских сил, отметил Генштаб ВСУ.

Потери оккупантов на сегодня, 23 августа, в Украине ощутимо выросли - поражено, в частности, немало российских пунктов управления.

Украинские артиллеристы и ракетчики в течение суток поразили два вражеских пункта управления, два артиллерийских средства на огневых позициях, а также один район сосредоточения, вооружения, живой силы и военной техники противника, сообщил в среду, 23 августа, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Кроме того, по его данным, украинская авиация нанесла удар по одному пункту управления окупантов. "Авиация Сил обороны в течение суток нанесла... 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и один - по зенитно-ракетному комплексу противника", - отмечается в сводке.

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Ранее сообщалось, что на Таврическом направлении наши воины за сутки обезвредили еще более 200 захватчиков, ликвидировали свыше 20 единиц техники противника и склады боеприпасов.

Стоит отметить, что общие потери оккупантов на сегодня составляют примерно 258 820 человек. Кроме того, уничтожено уже много техники РФ, в том числе 5 318 артиллерийских систем.

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