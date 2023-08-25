Оккупанты заявили, что несколько БПЛА сбили.

В ночь на пятницу, 25 августа, в оккупированном Крыму слышны звуки взрывов. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

По их данным, взрывы прозвучали в Симферополе. Громко в Гвардейском, в районе мыса Меганом и у мыса Тарханкут. В сети публикуют видео, на которых можно услышать характерный для беспилотных летательных аппаратов звук.

Гауляйтер оккупированного Севастополя Михаил Розвожаев заявил, что, по предварительным данным, в районе мыса Херсонес уничтожили несколько дронов. "Экстренные службы не фиксируют никаких повреждений гражданской инфраструктуры. Сейчас в городе тихо. Но все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности", - написал он.

Видео дня

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Обновлено в 04:55: Громкий гул и взрыв слышали в районе села Красновка Симферопольского района. Сообщается, что неподалеку есть воинские части РФ.

Обновлено в 04:33: Над селом Береговое с 2:00 до 3:10 пролетело по меньшей мере 17 БПЛА, пишет Крымский ветер.

Обновлено в 04:20: В районе от Симферополя до Перевального были слышны звуки взрывов. Также громко на Тарханкуте. Местные заявляют о большом количестве дронов в небе этой ночью.

Взрывы в Крыму

Напомним, вечером местные заявили, что над Севастополем прозвучала целая серия мощных взрывов. Оккупационные власти объяснили это учебными стрельбами.

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