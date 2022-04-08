На данный момент в больницы доставлены 98 человек.

В результате удара российских оккупантов по вокзалу в Краматорске, где тысячи людей ждали эвакуации, умерли уже 50 человек.

Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко.

"Пятьдесят погибших, из них пятеро - дети. Такое количество жертв имеем на этот час в результате удара российских оккупационных войск "Точкой-У" по железнодорожному вокзалу Краматорска", - сообщил он.

На данный момент в больницы доставлены 98 человек.

"Из 98 раненых, которые были доставлены в медучреждения, 16 детей, 46 женщин и 36 мужчин. Двенадцать из них скончались в больнице. 38 человек погибли сразу на вокзале", - добавил глава ОВА.

По его словам, ожидается, что в течение одного-двух дней к врачам будут обращаться и другие пострадавшие, поэтому количество жертв будет постоянно меняться.

Удар по вокзалу в Краматорске: что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 апреля, оккупанты ударили по железнодорожному вокзалу Краматорска.

По словам главы Донецкой области Павла Кириленко, во время ракетного удара на вокзале находились тысячи людей, ведь продолжается эвакуация жителей Донецкой области в более безопасные регионы Украины.

Действия оккупантов квалифицированы по 438 статье Уголовного кодекса - нарушение законов и обычаев войны.

Из Краматорска будут эвакуировать автомобильным транспортом всех жителей Донецкой области, которые смогут добраться до города.

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