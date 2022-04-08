Из Краматорска будут эвакуировать всех жителей Донецкой области, которые смогут добраться до города.

В Краматорске начинается экстренная эвакуация автотранспортом после ракетного удара по железнодорожному вокзалу.

Об этом заявил мэр Краматорска Александр Гончаренко.

"Сегодня начинаем экстренную эвакуацию людей всем коммунальным транспортом, всем частным транспортом, ищем водителей. Где-то 30-40 водителей понадобится по состоянию на сегодня", - сообщил он.

Гончаренко добавил, что из Краматорска будут эвакуировать всех жителей Донецкой области, которые смогут добраться до города.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 апреля, оккупанты ударили по железнодорожному вокзалу Краматорска. Полиция и спасатели, работающие на месте, сообщают о десятках погибших и раненых людей.

По словам председателя Донецкой ОВА Павла Кириленко, во время ракетного удара на вокзале находились тысячи людей, ведь продолжается эвакуация жителей Донетчины до безопасных областей Украины.

В результате удара, по обновленным данным, погибли 35 взрослых и четверо детей. Действия оккупантов квалифицированы по 438 статье Уголовного кодекса - нарушение законов и обычаев войны.

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