Украинская авиация за минувшие сутки нанесла по врагу более 20 ударов.

За сутки украинские воины отразили атаки оккупантов в районах 12 населенных пунктов.

Противник атаковал защитников нашего государства в Донецкой и Луганской областях, об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Спорный, Бахмут, Майорск, Первомайское, Новомихайловка, Водяное, Павловка и Пречистовка в Донецкой области", – говорится в сообщении.

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Между тем, авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла по врагу 21 удар. Под удары попали районы сосредоточения вооружения и военной техники, а также позиция средств противовоздушной обороны противника. Силы противовоздушной обороны сбили 10 ударных дронов Shahed-136 и БПЛА "Орлан".

В Генштабе также сообщили, что подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за сутки поразили 5 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов и 3 других важных военных объектах противника.

Ситуация на фронте – важные новости

2 ноября стало известно, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны нашего государства нанесла по врагу 33 удара. Под удары попали 26 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 7 вражеских позиций зенитных ракетных комплексов.

Нашим воинам, в частности, удалось уничтожить 2 вертолета противника и 6 иранских дронов-камикадзе.

В Генштабе ВСУ сообщали, что по состоянию на 2 ноября на нашей земле ликвидировали около около 73 270 российских военных. За сутки было уничтожено 800 противников.

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