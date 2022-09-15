Украинские военные уничтожили также четыре самолета врага.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили о поражении шести районов сосредоточения живой силы российских оккупантов, двух взводних опорных пунктов и четырех позиций зенитных ракетных комплексов.

Об этом говорится в сообщении на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

Отмечается, что в течение минувших суток, для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны Украины совершила 12 ударов по местам сосредоточения живой силы и техники противника.

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"Подтверждено поражение шести районов сосредоточения живой силы противника, двух взводних опорных пунктов и четырех позиций зенитных ракетных комплексов. Потери врага уточняются", - говорится в сообщении.

Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях уничтожили четыре самолета оккупантов: три Су-25 и один Су-24М.

Как ранее сообщал УНИАН, в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что силы обороны Украины продолжают успешно отражать атаки российских оккупантов, в частности в районах спорного, Соледара и Зайцево. Оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, удержании захваченных территорий и срыве активных действий украинских войск на отдельных направлениях.

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