Значительные потери не позволяют этому подразделению продолжать боевые действия.

На Бахмутском направлении уничтожено значительное количество военнослужащих и техники подразделений 137-го парашютно-десантного полка российских оккупантов.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба В Facebook.

"По имеющейся информации, подтверждено уничтожение значительного количества военнослужащих и военной техники подразделения 137-го парашютно-десантного полка 106-й парашютно-десантной дивизии вооруженных сил Российской Федерации на Бахмутском направлении", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что значительные потери не позволяют продолжать боевые действия этим подразделением без проведения дополнительных мероприятий.

Как ранее сообщал УНИАН, по всей линии фронрта продолжается контрнаступление ВСУ. В свою очередь оккупанты бросают свои позиции и бегут в Россию.

Десантники 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины рассказали, как освобождали Харьковщину в частности - город Изюм. По их словам, оккупанты бросали технику, добивали своих раненых и разбегались по лесам.

По состоянию на 14 сентября украинские бойцы ликвидировали около 53650 российских захватчиков.

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