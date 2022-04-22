Андрей Пионтковский отметил, что если наступательная операция не дала результата максимум за четыре дня, то ее можно считать провальной.

После провала российской армии в битве за Киев в Кремле возникла концепция хоть какой-то победы. Для президента РФ Владимира Путина пределом мечтаний стали Североднецк или Славянск.

Об этом рассказал российский журналист Андрей Пионтковский.

По его словам, если наступательная операция не дала результата максимум за четыре дня, то ее можно считать провальной.

"Говорят, если планирование наступления не привело ни к какому результату через два-три максимум четыре дня, что значит силы наступления не способы выполнить задачу. Вот последние дни истекают и все переходит в такое "бодание", - отметил журналист.

Он отметил, что после провала российской армии в битве за Киев, в Кремле поставили цель взять Харьков, а теперь предел мечтаний Североднецк или Славянск

"Понятно, что когда возникла эта концепция, что Киев не взяли, тогда давайте создадим иллюзию победы и продадим ее к 9 мая. Тогда в экспертных кругах говорили, что возьмут Харьков, но сейчас это не мыслимо просто. Сейчас предел мечтаний это Североднецк, Славянск, но и на это не похоже. Пахнет второй военной катастрофой после провала киевской битвы. Провал донецкой битвы можно будет объявлять уже через пару дней", - подытожил Пионтковский.

Как ранее сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский считает, что удалось отстоять Киев, но это еще не является окончательной победой.

В то же время городской голова Киева Виталий Кличко не исключил, что оккупанты могут попытаться вновь захватить Киев за два дня".

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