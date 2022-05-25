По данным ООН, среди погибших 259 детей.

После начала полномасштабного нападения Российской Федерации в Украине зафиксировали 3974 случая гибели гражданского населения. Большинство погибло в результате взрывов боеприпасов и взрывчатых веществ с большой площадью поражения.

Об этом сообщили в ООН.

По данным управления верховного комиссара ООН по правам человека, среди погибших -1497 мужчин, 985 женщин, 91 девочка и 99 мальчиков, а также 69 детей и 1233 взрослых, чей пол пока не установили. При этом зафиксировано 4654 случая ранений - 938 мужчин, 619 женщин, 108 девочек, 130 мальчиков, а также 164 ребенка и 2 695 взрослых, пол которых неизвестен.

Отмечается, что в большинстве случаев люди пострадали в результате обстрелов из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетных и воздушных ударов.

В ООН напомнили, что фактическое число погибших и раненых украинцев значительно выше.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Оккупанты не только захватывали военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и били по мирным жителям.

По данным Офиса генерального прокурора, на 24 мая российские военные убили 234 украинских ребенка.

Кроме того, советник мэра Петр Андрющенко сообщил, что только в одном Мариуполе погибло около 22 тысяч человек.

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