Павшему защитнику Украины было всего 33 года, он воевал против РФ с 2014-го.

22 мая во время выполнения боевого задания погиб 33-летний Максим Киричук – командир мотопехотного батальона.

Об этом сообщил мэр Шостки Максим Нога на своей странице в Facebook.

Киричук — майор ВСУ, известный участник российско-украинской войны с 2014 года. Отмечен орденом "Богдана Хмельницкого".

С марта 2021 года Максим Киричук командовал батальоном. Во время полномасштабного вторжения РФ возглавил контрнаступление на оккупантов на одном из наиболее опасных участков фронта, где и погиб.

"Он обожал спорт - футбол и бег, с наслаждением отправлялся на рыбалку. Умел готовить и обладал целым рядом "фирменных" рецептов. Запросто мог в одиночку сварить борща и накормить боевых собратьев. Когда находилась свободная минута, мечтал о том, как построит просторный и уютный дом и пригласит в гости родственников и друзей", – написал городской голова Шостки.

Максим Киричук: что о нем известно

Максим родился 23 марта 1989 года в пгт Боровая Харьковской области. После получения среднего образования и прохождения военной службы юноша поступил во Львовский институт сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного национального университета "Львовская политехника", который в сентябре 2009 года получил статус Академии сухопутных войск.

В 2014 году Максим Юрьевич встал на защиту родной страны, прошел Дебальцево, Авдеевку, Славянск. С 2016 года был назначен командиром минометной батареи в одном из батальонов, а в 2017 году занял должность заместителя командира батальона по вооружению. На фронте встретил свою любовь, а позже родился маленький сын Кирилл.

Ранее сообщалось, что в бою с российскими оккупантами 7 мая 2022 года погиб один из лучших летчиков Украины, бывший командир 10-й Сакской бригады морской авиации ВМСУ полковник Игорь Бедзай.

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