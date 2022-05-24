Более 433 детей получили ранения.

С начала полномасштабного вторжения российские военные убили 234 украинских ребенка.

Об этом в своем Telegram сообщает Офис Генерального прокурора.

"По состоянию на утро 24 мая 2022 года более 667 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 234 ребенка погибли и более 433 ранены. Эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях", - говорится в сообщении.

Как сообщается, больше всего жертв среди детей в Донецкой области - 146, Киевской - 116, Харьковской - 103, Черниговской - 68, Луганской - 50, Херсонской - 49, Николаевской - 45, Запорожской - 28, Сумской - 17, в г. Киеве - 16, Житомирской - 15.

Так, 22 мая в лечебном учреждении г. Днепра умерла 12-летняя девочка получившая тяжелые ранения 7 мая в результате обстрела оккупантами.

20 мая из-за артиллерийского обстрела войсками РФ поселка Чкаловское Чугуевского района Харьковской области получил тяжкие телесные повреждения 16-летний парень, от которых скончался.

Также стало известно, что 8 апреля в результате обстрела врагом г. Лисичанск Северодонецкого района Луганской области получили ранения двое мальчиков 11 и 13 лет.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1848 учреждений образования. При этом 173 из них разрушены полностью.

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