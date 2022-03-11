Тело девушки нашли под завалами дома.

Депутат Балаклейского городского совета Марина Осипенко погибла. Ее тело нашли под завалами дома в селе Милова Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-служба "Блока Светличной "Вместе!".

Девушка находилась в одном из разрушенных в результате взрыва российской бомбы домов. Ее тело нашли под обломками.

"В результате вечернего авиаудара (10 марта, - ред.) по с. Милова Балаклейской общины мы потеряли настоящую патриотку, яркую личность и замечательного человека - под завалами разрушенного жилого дома погибла наша коллега, депутат Балаклейского городского совета от Блока Светличной "Вместе!" Марина Осипенко", - говорится в сообщении

Как ранее сообщал УНИАН, Харьков и область уже две недели находится под постоянным огнем российских войск. Оккупанты буквально уничтожают город их всех видов оружия, которые есть в наличии у российской армии. Под огнем оказался Оскольский психоневрологический интернат, где на момент обстрела там было 330 человек, среди которых и малоподвижные.

Кроме того, в сети показали последствия попадания снаряда российских оккупантов в харьковскую многоэтажку на улице Героев Труда. Находившаяся в квартире женщина погибла.

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