Наступательные попытки врага терпят неудачи, поэтому россияне прибегают к обстрелам гражданской инфраструктуры.

Российские военные обстреляли Оскольский психоневрологический интернат на Харьковщине. На момент обстрела там было 330 человек, среди которых и малоподвижные.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Успели эвакуировать в соседний интернат 73 человека, на момент поражения врагом в интернате находилось 330 человек! Из них малоподвижных - 50, передвигаются на колясках - 10 подопечных", - сказал Синегубов.

Сейчас количество пострадавших и погибших уточняется.

Синегубов отметил, что враг цинично обстреливает гражданскую инфраструктуру, поскольку все наступательные действия неудачны.

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