Выжил еще один пилот, его поиски продолжаются.

Сегодня ночью в Харькове военнослужащие Нацгвардии задержали российского пилота из сбитого истребителя, который обстреливал украинские города.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram.

"По должности вражеский пилот - заместитель командира авиационного полка, который дислоцировался в Воронеже. Это один из главных участников и свидетелей преступлений, которые российский агрессор совершает против мирного украинского населения. Лично совершил три вылета между Изюмом и Балаклеей. Российский пилот сдал своих координаторов и рассказал о преступных приказах", - отметил Синегубов.

Российского военного передали для дальнейших следственных действий в один из районных отделов полиции города Харькова.

"Пилотов вражеского самолета было двое, оба живы. Одному до сих пор удается скрываться в городе. Продолжаются поиски", - сообщил глава ОГА.

Напомним, 2 марта в результате воздушной атаки на село Яковлевка на Харьковщине 3 человека погибли, 7 ранены, 30 частных домов разрушены.

Утром 1 марта в сторону здания Харьковской облгосадминистрации российские военные выпустили ракеты. Также противник обстреливал жилые районы. В ночь с 1 на 2 марта Россия нанесла воздушный удар по казармам летного училища. В результате вражеских атак есть жертвы.

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