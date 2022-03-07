Полностью или частично разрушены многоэтажные жилые дома, админздания, медучреждения, учебные заведения и общежития.

В Харькове в результате вчерашней бомбардировки разрушены десятки зданий.

Пожарные под завалами обнаружили тела 8 погибших, окончательная информация о жертвах и пострадавших сейчас уточняется, говорится в сообщении ГСЧС Украины в Facebook.

"В 19:15 произошла очередная массированная авиабомбардировка города Харькова, в результате чего были полностью или частично разрушены многоэтажные жилые дома, админздания, медучреждения, учебные учреждения и общежития", - говорится в сообщении.

Также в результате бомбардировок возникли масштабные пожары в 21-м здании в центре города.

Всего за сутки спасатели совершили более 60 выездов для ликвидации пожаров, а также разборки завалов разрушенных зданий. Всего было привлечено более 50 единиц пожарно-спасательной техники и около 300 человек личного состава ГСЧС.

Во время ликвидации пожаров и разборке завалов были спасены и эвакуированы около 200 человек.

Напомним, рано утром 24 февраля российские войска ворвались в Украину. Позже Верховная Рада поддержала введение в украинском государстве военного положения.

Враг обстреливал военные объекты, а потом использовал различное вооружение и авиацию против мирных населенных пунктов, не раз был атакован Харьков.

Вечером 6 марта под авиационный удар оккупантов в Харькове, в частности, попало здание Военной службы правопорядка ВСУ и двухэтажные жилые дома, которые находятся рядом.

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