Сведения о погибших и раненых уточняются, отметили в ГСЧС.

Вследствие воздушной атаки на село Яковлевка на Харьковщине 3 человека погибли, 7 ранены, 30 частных домов разрушены.

Об этом сообщает ГСЧС.

"2 марта в 22:57 вражеской воздушной атаке подверглось село Яковлевка Мерефянской общины Харьковского района. Бомбами разрушено по меньшей мере 30 частных домов, а также уничтожены частные автомобили, хозяйственные постройки. Ранения получили 7 человек, спасены из-под завалов 10 человек. К сожалению, 3 наших соотечественников погибли", - говорится в сообщении.

Сейчас поисково-спасательные работы продолжаются. Информация о погибших и раненых уточняется.

На месте работают 20 человек личного состава ГСЧС и 3 единицы спасательной техники.

Напомним, утром 1 марта в сторону здания Харьковской облгосадминистрации российские военные выпустили ракеты. Также противник обстреливал жилые районы. В ночь с 1 на 2 марта Россия нанесла воздушный удар по казармам летного училища. В результате вражеских атак есть жертвы.

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