Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

Вооруженные Силы Украины мощно обновили статистку потерь России. За минувшие сутки наши защитники ликвидировали почти 500 оккупантов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.09 ориентировочно составили:

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личного состава - около 50610 (+460) человек ликвидировано,

танков - 2097 (+20) ед,

боевых бронированных машин - 4520 (+36) ед,

артиллерийских систем - 1194 (+15) ед,

РСЗО - 300 (+4) ед,

средства ПВО - 156 (+0) ед,

самолетов - 237 (+1) ед,

вертолетов – 208 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 880 (+4),

крылатые ракеты - 214 (+5),

корабли / катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 3320 (+15) ед,

специальная техника - 109 (+0).

В Генштабе также подчеркнули, что наибольшие потери противник понес на Донецком направлении. Данные уточняются.

Ранее УНИАН уже сообщал, что частные военные компании врага несут существенные потери. Отдельные подразделения насчитывают более 40 процентов тяжелораненых и убитых.

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