В американской разведке считают, что Кремль хочет захватить большую часть Украины

В США рассматривают три основных возможных сценария развития войны в Украине. Глава американской разведки Эврил Хейнс уверенна, что президент Российской Федерации Владимир Путин намерен захватить большую часть Украины.

Об этом сообщает Sky News.

По словам Хейнс, с начала полномасштабной войны России против Украины в целях Кремля ничего не изменилось.

При этом спецслужбы США увидели три возможных сценария, а именно:

российские войска, вероятно, смогут достичь лишь постепенных успехов;

произойдет крупный прорыв российских войск;

Украина достигнет успехов в стабилизации линии фронта.

Как ранее сообщал УНИАН, войска РФ рано утром 24 февраля вторглись в Украину. Американская разведка предупреждала украинское государство о вторжении России. Враг обстреливает военные и гражданские объекты. Только в одном Мариуполе, по сведениям украинской стороны, погибли свыше 20 тысяч человек.

В то же время защитники Украины давали достойный отпор оккупантам. На нашей земле по состоянию на 30 июня уничтожены около 35 600 врагов.

Несмотря на это директор Национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что картина войны в Украине остается "довольно мрачной".

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