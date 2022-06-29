Президент Польши подчеркнул, что это революционное решение НАТО станет сигналом о сдерживании России.

Президент Польши Анджей Дуда приветствовал решение США разместить военный штаб 5-й армии на польской территории как осуществление давней мечты.

По его словам, это укрепит безопасность Польши, посылая четкий сигнал о сдерживании России, передает Голос Америки.

Напомним, президент Джо Байден заявил на саммите НАТО в Мадриде, что США будут наращивать свои силы и вооружения по всей Европе и создадут новый постоянный военный штаб в Польше в ответ на потенциальные угрозы со стороны России после вторжения в Украину.

"Это новость, которую мы долго ждали, – сказал Дуда на пресс-конференции. – Это факт, который значительно укрепляет нашу безопасность... в той сложной ситуации, в которой мы находимся".

С тех пор, как Россия аннексировала Крым, Польша рассматривает увеличение численности войск НАТО на восточном фланге как жизненно важное условие безопасности Центральной Европы перед лицом растущей агрессии России. Польша давно стремилась разместить на своей территории постоянную военную базу США.

"То, что многим казалось невозможным, сегодня становится фактом, – написал в "Твиттере" заместитель министра иностранных дел Марчин Пшидач. – У нас есть постоянное присутствие США в Польше... Это – также ясный сигнал Москве".

Ранее в Польше находилось около 4500 американских военнослужащих, как в рамках НАТО, так и на двусторонней основе, в основном размещенных на западе страны на основе ротации. После начала агрессивных действий РФ в Украине Вашингтон направил в Польшу дополнительные войска и оборудование на временной основе, а в июне НАТО заявило, что в настоящее время в Польше дислоцировано 11 600 военнослужащих из других стран, включая силы других членов НАТО, в частности, Великобритании.

Как сообщал УНИАН, сегодня во время саммита НАТО в Мадриде президент США Джо Байден официально объявил о расширении американского военного контингента в Европе в ответ на российское нападение на Украину. Это крупнейшая реструктуризация системы европейской безопасности с конца холодной войны.

25 июня власти Польши заявили, что на саммите НАТО в Мадриде будут просить размещения на территории страны бригадной боевой группы альянса. А 11 июня польский президент Анджей Дуда заявил, что страны восточного фланга НАТО рассчитывают на увеличение количества войск США в этой части Европы.

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