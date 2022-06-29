Картина остается довольно мрачной, отметили в американской разведке.

Президент Российской Федерации Владимир Путин по-прежнему хочет захватить большую часть украинской территории.

Картина войны в Украине остается "довольно мрачной", заявила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс на конференции, пишет Reuters.

"Мы по-прежнему находимся в положении, когда мы смотрим на президента Путина и думаем, что у него фактически те же политические цели... то есть он хочет захватить большую часть Украины", - сказала она.

Директор разведки Штатов добавила, что "картина остается довольно мрачной".

Чиновница также сообщила, что американские спецслужбы считают самым вероятным сценарием противостояния тяжелый конфликт, во время которого российские оккупанты добьются только каких-то успехов, но не "прорыва к цели Путина".

Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля вторглись в Украину. Американская разведка предупреждала украинское государство о вторжении России.

Противники обстреливали военные и гражданские объекты, было много жертв и пострадавших. Только в одном Мариуполе, по сведениям украинской стороны, погибли свыше 20 тысяч человек.

Защитники Украины давали достойный отпор оккупантам. На нашей земле по состоянию на 29 июня уничтожены около 35 тыс. 450 врагов.

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