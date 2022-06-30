Россия на войне с Украиной потеряла 35 600 человек личного состава. Страна-агрессор также лишилась 1573 танков, 790 артиллерийских систем, 217 самолетов и 185 геликоптеров.

Обновленной статистикой вражеских потерь поделился пресс-центр Генштаба Вооруженных сил Украины в свежей сводке. Данные традиционно разделены на общие и суточные.

Потери России в Украине по состоянию на 30 июня

  • личного состава — около 35 600 (+150) человек ликвидировано;
  • танков — 1573 (+1);
  • боевых бронированных машин — 3726 (+6);
  • артиллерийских систем — 790 (+9);
  • РСЗО — 246 (+0);
  • средств ПВО — 104 (+1);
  • самолетов — 217 (+0);
  • вертолетов — 185 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 641 (+1);
  • крылатых ракет — 143 (+1);
  • кораблей/катеров — 14 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн — 2602 (+4);
  • специальной техники — 61 (+0).
Потери России по состоянию на 30 июня / фото Генштаб ВСУ

Все данные уточняются из-за высокой интенсивности боев на фронте. Напомним, в утренней сводке 30 июня Генштаб отчитался об успехах ВСУ на Донбассе. Они отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Клиновое, Новолуганское, Павловка и в направлении Углегорской ТЭС. На Харьковщине украинские защитники подавили вражеский штурм неподалеку от Дементеевки, а на Херсонщине — отразили налет вертолетов Ми-8.

Война Российской Федерации против Украины

  • 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.
  • 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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