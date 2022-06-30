Россия на войне с Украиной потеряла 35 600 человек личного состава. Страна-агрессор также лишилась 1573 танков, 790 артиллерийских систем, 217 самолетов и 185 геликоптеров.
Обновленной статистикой вражеских потерь поделился пресс-центр Генштаба Вооруженных сил Украины в свежей сводке. Данные традиционно разделены на общие и суточные.
Потери России в Украине по состоянию на 30 июня
- личного состава — около 35 600 (+150) человек ликвидировано;
- танков — 1573 (+1);
- боевых бронированных машин — 3726 (+6);
- артиллерийских систем — 790 (+9);
- РСЗО — 246 (+0);
- средств ПВО — 104 (+1);
- самолетов — 217 (+0);
- вертолетов — 185 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 641 (+1);
- крылатых ракет — 143 (+1);
- кораблей/катеров — 14 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн — 2602 (+4);
- специальной техники — 61 (+0).
Все данные уточняются из-за высокой интенсивности боев на фронте. Напомним, в утренней сводке 30 июня Генштаб отчитался об успехах ВСУ на Донбассе. Они отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Клиновое, Новолуганское, Павловка и в направлении Углегорской ТЭС. На Харьковщине украинские защитники подавили вражеский штурм неподалеку от Дементеевки, а на Херсонщине — отразили налет вертолетов Ми-8.
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