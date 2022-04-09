Сергей Гайдай отметил, что из-за постоянных обстрелов невозможно потушить пожары.

Российские оккупанты нанесли удар по Лисичанску Луганской области. В городе вспыхнуло АЗС, многоэтажка и предприятие.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Facebook.

"Утром орки взялись за свое любимое дело - расстреливают жилые кварталы мирных городов. В Лисичанске пылает многоэтажка, АЗС и предприятие", - говорится в сообщении.

По его словам, пожары невозможно потушить из-за постоянных обстрелов российских военных.

При этом Гадай указал, что в Рубежном четыре человека получили ранения из-за обстрела оккупантами жилого дома, а в Северодонецке погибла женщина.

"Уважаемые местные телеграмм-каналы, последнее китайское предупреждение, никаких адресов, никаких фото или видео, которые могут раскрыть расположение объектов, попавших под обстрел! Не становитесь корректировщиками огня!!!"- подытожил глава Луганской ОВА.

Как ранее сообщал УНИАН, российские оккупанты системами залпового огня обстреляли город Золотое - по меньшей мере пять человек ранены.

По словам главы Луганской ОВА Сергей Гайдай, обстрелы Горной громады русская армия не прекращает почти двое суток, держа местных жителей в страхе.

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