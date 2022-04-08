Российские оккупанты системами залпового огня обстреляли город Золотое - по меньшей мере пять человек ранены.
Об этом сообщил в Telegram глава Луганской области Сергей Гайдай.
"Днем вражескими системами залпового огня открыт огонь по городу Золотое. Пылают несколько домов, среди людей по меньшей мере пятеро раненых", - сообщил Гайдай.
Он отмечает, что обстрелы Горной громады русская армия не прекращает почти двое суток, держа местных жителей в страхе.
"Без учета ситуации в Золотом, где подсчет поврежденного имущества продолжается в течение дня, врагом разрушены 11 объектов, из которых восемь – жилые дома в Северодонецке, Лисичанске, Кременной, Золотом", - отметил председатель Луганской ОВА.
Также 8 апреля рашисты убили четырех человек, в том числе ребенка, которые пытались на лодке эвакуироваться из Херсонщины в Днепропетровскую область.
Напомним, что житель Краматорска рассказал о пережитом ужасе, свидетелем которого он стал на железнодорожном вокзале.