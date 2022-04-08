Обстрелы Горной громады русская армия не прекращает почти двое суток, держа местных жителей в страхе.

Российские оккупанты системами залпового огня обстреляли город Золотое - по меньшей мере пять человек ранены.

Об этом сообщил в Telegram глава Луганской области Сергей Гайдай.

"Днем вражескими системами залпового огня открыт огонь по городу Золотое. Пылают несколько домов, среди людей по меньшей мере пятеро раненых", - сообщил Гайдай.

Он отмечает, что обстрелы Горной громады русская армия не прекращает почти двое суток, держа местных жителей в страхе.

"Без учета ситуации в Золотом, где подсчет поврежденного имущества продолжается в течение дня, врагом разрушены 11 объектов, из которых восемь – жилые дома в Северодонецке, Лисичанске, Кременной, Золотом", - отметил председатель Луганской ОВА.

Также 8 апреля рашисты убили четырех человек, в том числе ребенка, которые пытались на лодке эвакуироваться из Херсонщины в Днепропетровскую область.

Напомним, что житель Краматорска рассказал о пережитом ужасе, свидетелем которого он стал на железнодорожном вокзале.

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