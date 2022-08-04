Из-за атаки россиян есть погибшие и раненые, в том числе и дети.

Российские оккупанты обстреляли остановку общественного транспорта, церковь и многоэтажки в Торецьку.

Об этом глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил в Telegram.

"8 погибших, 4 раненых – таковы последствия обстрела Торецка, который россияне совершили сегодня около 11 часов. Среди четырех раненых – три ребенка", - заявил Кириленко.

Он отметил, что по предварительной информации, оккупанты стреляли из артиллерии.

"Попали в остановку общественного транспорта, где на тот момент было скопление людей", - подчеркнул глава ОВА.

Кроме того, россияне повредили церковь и ранили тамошнего священника, повредили окрестные многоэтажки.

"Ежедневно российские оккупанты бьют по гражданским-ежедневно мы имеем погибших и раненых. Все, кто до сих пор остается на Донетчине, подвергают себя смертельной опасности! Обращаюсь ко всем жителям области: не превращайте себя в русскую мишень! Эвакуируйтесь вовремя!",- заявил Кириленко.

Как ранее опознавал УНИАН, 29 июля Кабинет Министров создал Штаб по эвакуации жителей Донетчины. Государство введет обязательную эвакуацию населения из неоккупированных районов Донецкой области перед началом отопительного сезона

31 июля Верещук рассказала алгоритм действий для тех, кто имеет эвакуироваться из Донецкой области. По ее словам, должны выехать более 50 тыс. детей и более 200 тыс. взрослых. Кроме этого стало известно, что кроме выплат, которые гарантирует государство, эвакуированным жителям Донетчины предполагается дополнительная помощь.

2 августа, Верещук отметила, что, несмотря на все возможности обязательной эвакуации, заставлять людей никто не будет. В тот же день она сообщила о начало эвакуации из Донетчины.

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