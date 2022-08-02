На Херсонщине деокуповано 46 населенных пунктов, но все освобожденные села очень повреждены.

Российские оккупанты нанесли ракетные и авиационные удары по территории Луганской области, также сообщается о ракетном ударе по Торецку на Донбассе.

Об этом говорится в переданных журналистам сводках Луганской и Донецкой областных военных администраций по состоянию на 08:00.

"Луганщина: за ночь - ракетные удары в направлении Константиновки. Также зафиксировано четыре авиаудара по населенным пунктам. Семь раз россияне использовали артиллерийскую поддержку, еще дважды использовали минометы, привлекали танки", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что за минувшие сутки в области было отбито семь попыток наступления россиян.

"Донетчина: за ночь и утром - мощные обстрелы Николаевской общины. Значительные разрушения. Информация о жертвах уточняется. Ракетный удар по Торецку", - констатировали в ОВА.

Отмечается, что в области за сутки из артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня "Ураган" и "Град" оккупанты обстреляли много населенных пунктов области.

"Среди наиболее пострадавших городов - Авдеевка (жилой сектор, песчаный карьер, район центрального рынка, автобазы); Бахмут - (жилой сектор, АЗС); Красногоровка, Соледар, Марьинка, Северск, Николаевка. Также обстреляны села Ягодное, Предтечино, Курдюмовка, Ласточкино, Георгиевка и другие", - отмечается в сообщении.

В области, которая остается без газа и частично без воды и электричества, продолжается эвакуация гражданских.

"За сутки по области - трое человек погибли, трое - ранены", - напомнили в ОВА.

В сводке Херсонской ОВА говорится, что ситуация на территории области остается стабильно напряженной.

"Боевые действия и их последствия - тяжелые: уничтожены полупустые деревни, разбитые дороги, заминированы мосты и побережья рек, сгоревшие поля, леса, дома", - констатировали в ОВА.

Отмечается, что в течение прошлой недели спасатели потушили в области 121 пожар. Из них 102 возгорания в экосистемах области. При этом, подчеркивается, что немало пожаров в селах тушат их жители, ведь оккупанты не пропускают туда пожарных.

"По официальной информации, ВСУ уже деоккупировали 46 населенных пунктов в области. Все освобожденные села очень повреждены", - отмечают в ОВА.

Как известно, со дня на день ситуация на оккупированной территории Луганской области ухудшается. Назревает гуманитарная катастрофа. В то же время оккупанты все еще не могут захватить два свободных населенных пункта.

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