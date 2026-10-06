'Шесть лет обновлений': назван лучший бюджетный смартфон Samsung в 2026 году

Обозреватели высоко оценили дисплей, автономность, качество камеры и набор функций на базе ИИ.

Если вы ищете недорогой смартфон Samsung, который не придется менять через год-два, в 2026 году одним из лучших вариантов остается Galaxy A26 5G. Несмотря на то что модель вышла еще в марте 2025-го, она по-прежнему предлагает одно из лучших сочетаний цены и возможностей среди Android-смартфонов до 300 долларов, пишет BGR.

Ранее самым доступным смартфоном Samsung, который рекомендовала организация Consumer Reports, был Galaxy A25. Теперь, когда эта модель постепенно исчезает из продажи, ее место занял Galaxy A26 5G. Consumer Reports отмечала у A25 хорошую автономность и качество камеры с учетом цены. Galaxy A26 5G продолжает эту концепцию, практически не меняя эти характеристики.

Обозреватели также высоко оценили 120-Гц дисплей Galaxy A26 5G и набор ИИ-функций, которые производителю удалось реализовать даже в столь доступном устройстве. Телефон поддерживает Circle to Search, Object Eraser и фильтры, позволяющие выполнять различные действия с изображениями прямо на экране.

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При этом именно качество корпуса выдает бюджетный статус устройства. Поэтому при покупке Galaxy A26 5G стоит дополнительно купить чехол с хорошей защитой.

Сколько прослужит Galaxy A26

В последние годы пользователи стали дольше пользоваться смартфонами. Если главная цель – сэкономить, есть смысл выбрать устройство, которое сможет проработать больше одного-двух лет. При покупке модели дешевле $300 зачастую приходится мириться с тем, что по долговечности она будет уступать более дорогим флагманам. Однако Galaxy A26 5G в этом плане уникален.

Samsung подтвердила, что Galaxy A26 5G получит шесть обновлений Android и шесть патчей безопасности с момента глобального запуска в марте 2025-го. Это означает, что устройство должно оставаться актуальным с точки зрения программного обеспечения примерно до марта 2031 года.

При этом, по данным специалистов по переработке электроники, физическая долговечность и состояние аккумулятора смартфонов линейки Galaxy "A" при нормальной эксплуатации в идеале сохраняются в течение 4-6 лет.

В Украине Galaxy A26 5G (6/128ГБ) можно купить примерно за 11 000 – 12 000 грн. Вариант с большим объемом памяти (8/256ГБ) стоит до 16 000 грн.

Ранее появилась информация, что Samsung начала убирать кабель из комплекта бюджетных смартфонов Galaxy "А". Теперь покупатель получит только сам телефон, документацию и "скрепку" для извлечения SIM-карты.

Бюджетные смартфоны стоимостью до $200 уже в следующем году могут стать редкостью или вовсе исчезнуть с прилавков. Причина – стремительно растущий спрос на память DRAM для систем ИИ, который оставляет производителям мобильных устройств все меньше доступных компонентов.

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