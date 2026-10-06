Netflix показал трейлер мистического триллера 'Хартленд' с Джессикой Честейн (видео)

Стриминговый сервис Netflix показал трейлер мистического триллера "Хартленд" (Heartland), также известного под названием "В сердце Нэшвилла".
В центре сюжета фильма – бывшая мегазвезда кантри Мисти Джонс, прекращающая свое отшельникство, чтобы расследовать исчезновение племянницы, юной артистки кантри Чарли Гарт. Для этого Мисти приходится столкнуться как со своим прошлым, так и с темными тайнами Нэшвилла, ведь ее поиски раскрывают скрытую сторону города, где никто не является тем, кем кажется, в том числе и она сама.
Главную роль в ленте сыграла оскароносная Джессика Честейн ("Интерстеллар", "Багровый пик", "Оно 2", "Марсианин", "Глаза Тэмми Фэй", "Другая мама").
Также в картине задействованы Гаррет Хедлунд ("Троя", "Трон: Наследие", "Тройная граница", сериал "Король Талсы"), Джон Хокс ("От заката до рассвета", "Я все еще знаю, что вы сделали прошлым летом", "Полиция Майами: Отдел нравов", "Американский гангстер"), Росс Линч ("Мой друг Дамер", сериал "Леденящие душу приключения Сабрины"), Дженнифер Нэтлс (сериал "Праведные Джемстоуны") и кантри-певица Картер Фэйт.
Сняла картину американская режиссер Шана Фест ("Лучший", "Любовь меня не предаст", "Люблю. Навсегда", "Границы", "Беги, дорогая, беги").
Фильм станет доступен онлайн на Netflix 13 ноября 2026 года.