Netflix показал трейлер мистического триллера 'Хартленд' с Джессикой Честейн (видео)

Фильм станет доступен онлайн на Netflix 13 ноября 2026 года.

Стриминговый сервис Netflix показал трейлер мистического триллера "Хартленд" (Heartland), также известного под названием "В сердце Нэшвилла".

В центре сюжета фильма – бывшая мегазвезда кантри Мисти Джонс, прекращающая свое отшельникство, чтобы расследовать исчезновение племянницы, юной артистки кантри Чарли Гарт. Для этого Мисти приходится столкнуться как со своим прошлым, так и с темными тайнами Нэшвилла, ведь ее поиски раскрывают скрытую сторону города, где никто не является тем, кем кажется, в том числе и она сама.

Главную роль в ленте сыграла оскароносная Джессика Честейн ("Интерстеллар", "Багровый пик", "Оно 2", "Марсианин", "Глаза Тэмми Фэй", "Другая мама").

Видео дня

Также в картине задействованы Гаррет Хедлунд ("Троя", "Трон: Наследие", "Тройная граница", сериал "Король Талсы"), Джон Хокс ("От заката до рассвета", "Я все еще знаю, что вы сделали прошлым летом", "Полиция Майами: Отдел нравов", "Американский гангстер"), Росс Линч ("Мой друг Дамер", сериал "Леденящие душу приключения Сабрины"), Дженнифер Нэтлс (сериал "Праведные Джемстоуны") и кантри-певица Картер Фэйт.

Сняла картину американская режиссер Шана Фест ("Лучший", "Любовь меня не предаст", "Люблю. Навсегда", "Границы", "Беги, дорогая, беги").

Фильм станет доступен онлайн на Netflix 13 ноября 2026 года.

Вас также могут заинтересовать новости: