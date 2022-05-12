Омбудсмен назвала это геноцидом украинских детей.

Русские оккупанты вывезли из "ЛДНР" более 2 тысяч детей-сирот, которым в настоящее время планируется предоставить гражданство РФ.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Telegram.

"Российские СМИ, ссылаясь на представителя при президенте РФ по правам ребенка, сообщают, что дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, которые находятся во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, будут получать гражданство РФ. Для этого вроде бы были достигнуты договоренности с руководством оккупационных администраций. Предоставление российского гражданства детям из Донецкой и Луганской областей упростит возможность усыновлять их в РФ", - отметила Денисова.

Омбудсмен подчеркнула, что органы власти РФ уже неоднократно сообщали о подготовке изменений в законодательство именно с этой целью. Сейчас готовятся соглашения между страной-оккупантом и оккупационными администрациями в ОРДЛО, чтобы придать видимость "правовых процедур" для фактического похищения украинских детей и передачи их в семьи в РФ.

"Сейчас на территорию агрессора вывезено более 2 тысяч детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, из Донецкой и Луганской областей. Страна-оккупант РФ грубо нарушает нормы статьи 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая запрещает осуществлять принудительное переселение или депортацию лиц с оккупированной территории. Насильственная передача детей из одной национальной группы в другую содержит признаки геноцида в соответствии со статьей 2 Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказания за него", - подчеркнула Денисова.

Она обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину с просьбой учесть эти факты нарушений РФ прав человека в Украине.

Как сообщал УНИАН, 2 мая советник-уполномоченный президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук сообщила, что в настоящее время 181 тысяча украинских детей были принудительно вывезены в Россию и "ЛДНР".

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