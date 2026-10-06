Россия атакует торговые суда все дальше от Украины: мировые цены на зерно под угрозой

Черное море становится всё менее надёжным коридором для торговли сельскохозяйственной продукцией.

Российские нападения на коммерческие суда у западного побережья Черного моря участились, что грозит усилить нагрузку на и без того ограниченные торговые потоки в регионе, пишет Bloomberg.

"Коммерческие суда – и их ни в чём не повинные экипажи – становятся мишенями, и в результате этого на море уже есть жертвы", – цитирует издание президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен.

В ночь на вторник, 6 октября, в исключительной экономической зоне Болгарии два судна для перевозки генеральных грузов подверглись ударам со стороны воздушных и морских дронов, сообщил премьер-министр страны Румен Радев. Кроме того, во вторник в результате удара российского дрона было повреждено коммерческое судно, перевозившее рапсовое масло, в результате чего погиб один человек.

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Эти атаки свидетельствуют о том, что Чёрное море становится всё менее надёжным коридором для торговли сельскохозяйственной продукцией, что вызывает беспокойство по поводу того, как урожай двух крупнейших мировых экспортеров – России и Украины – будет поступать к мировым покупателям. Это также грозит дальнейшим ростом транспортных расходов, которые и без того находятся под давлением из-за этих атак, а также из-за войны в Иране.

Порты вдоль румынского и болгарского побережья, в частности Констанца, Варна и Бургас, стали важной альтернативой для перевозчиков, сталкивающихся с перебоями в других частях региона. Растущие риски на этих маршрутах грозят ещё больше ограничить эти возможности, что может отразиться на стоимости перевозок и ценах на зерно.

5 октября в исключительной экономической зоне Румынии также загорелось и затонуло грузовое судно, двое членов экипажа были найдены мертвыми. Судно, которое перевозило кукурузу, принадлежало Турции, и в него попали два российских беспилотника, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Радев заявил журналистам, что ночное нападение является "абсолютно неприемлемым" и нарушает международное право и морскую практику. Позже он заявил, что источник атаки до сих пор неизвестен, но дроны были "либо украинскими, либо российскими". Он добавил, что проинформировал об этом инциденте европейских лидеров и НАТО.

Проходивший мимо болгарский паром спас 18 членов экипажа судна, которое шло под флагом Палау и загорелось. По словам Радева, оно перевозило пшеницу.

Другое судно, подвергшееся удару во время ночной атаки, затонуло, и о его экипаже и грузе ничего не известно. Продолжается поисково-спасательная операция по поиску экипажа судна под флагом Того.

Старший менеджер по сельскохозяйственным данным в компании Kpler Мадлен Овергаард отметила, что оба судна, пострадавшие во время ночной атаки, направлялись в украинские порты или возвращались из них. По её словам, чётких доказательств прямой угрозы для судов, пользующихся основными болгарскими и румынскими портами, нет.

"Однако эти атаки расширяют зону повышенного риска. Теперь суда могут сталкиваться с большими рисками уже с момента входа в Чёрное море, а не только при приближении к украинским портам", – сказала Овергаард.

Атаки России на суда в Черном море – последние новости

5 октября в Чёрном море, недалеко от Румынии, дрон атаковал турецкое судно с зерном, которое двигалось в районе к юго-востоку от платформы Пескаруш.

Ранее в Одесской области российская армия атаковала иностранное гражданское судно, в результате чего погиб моряк, еще несколько гражданских лиц пострадали.

19 июля Россия нанесла удар тремя ракетами типа Х-59/Х-69 по гражданскому сухогрузу GOLDEN LEO, который двигался в Черном море. В результате атаки РФ погибли 10 человек – 9 членов иностранного экипажа и украинский лоцман.

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