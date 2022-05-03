У Украины пока нет данных относительно точного количества принудительно вывезенных украинцев.

Российская Федерация готовилась к массовой депортации украинских граждан на свою территорию еще с начала года.

Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова во время информационного телемарафона.

"У меня есть определенная инсайдерская информация, что Российская Федерация готовилась к массовой депортации наших граждан еще с начала года. И у меня есть некоторая информация, что по всем областям, почти по всем республикам они составляли списки временных пунктов перемещения, и там четко определено, какая это область, количество украинцев, которое будет вывезено", - сказала Денисова.

По ее словам, сейчас у Украины нет данных относительно точного количества принудительно вывезенных украинцев и действительно ли вывезено 1,1 млн человек, как заявляют в РФ.

"Мы пользуемся цифрами, которые предоставляет РФ, потому что, к сожалению, в Украине на сегодняшний день нет возможности посчитать наших граждан - у нас нет официальной границы в той части, в которой принудительно депортируют наших граждан. Я вчера общалась с Красным Крестом, президентом МККК, спрашивала, есть ли у них такие цифры подтвержденные, что именно 1,1 млн человек вывезено, – нет", - сказала Денисова.

Как сообщал УНИАН, ранее Киев призвал международные организации содействовать скорейшему вывозу украинских граждан, которых принудительно эвакуировали в РФ с территории государства-агрессора.