НБУ наказал известную сеть терминалов City24 на миллионы гривень: какие причины

Национальный банк Украины оштрафовал небанковское финансовое учреждение "Свифт Гарант", являющееся оператором популярной сети платежных терминалов City24, на 14,6 миллиона гривень за нарушение законодательства, регулирующего деятельность на платежном рынке.
Как сообщили в НБУ, решение было принято по результатам плановой проверки компании, которую регулятор проводил в феврале-апреле 2026 года, а также по итогам дистанционного надзора за её деятельностью.
Регулятор выявил нарушения ряда норм законодательства. В частности, речь идет о требованиях к системе управления компанией, порядку организации кассовой работы, проведению платежных операций, привлечению коммерческих агентов, а также правилах хранения, защиты и использования тайны поставщика платежных услуг.
За эти нарушения НБУ наложил на "Свифт Гарант" штраф в размере 14,63 млн грн. Компания должна уплатить его в течение 14 календарных дней со дня получения соответствующего решения.
Кроме того, Нацбанк вынес компании письменное предупреждение в связи с другими нарушениями, в частности в сфере управления и представления статистической отчетности регулятору.
Финучреждение должно принять меры, чтобы не допускать таких нарушений в будущем. Выполнить это требование компания должна до 3 декабря 2026 года.
Штрафы НБУ – последние новости
В мае 2026 года Нацбанк применил санкции к одному банку и девяти небанковским финансовым учреждениям за нарушение требований финансового мониторинга и валютного законодательства. Среди оштрафованных учреждений – финансовые компании "Контрактовый дом" и "Свифт Гарант" (сети терминалов EasyPay и City24), страховая компания "ВУСО" и банк "Авангард".
Также НБУ оштрафовал "Укрпочту" на 1,7 млн грн за нарушение требований законодательства на платежном рынке. Уже в июне "Укрпочта" получила еще один штраф – на сумму свыше 2,5 миллиона гривен – за нарушение требований законодательства Украины.