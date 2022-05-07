Эти люди находятся в фильтрационном лагере.

Вчера, 6 мая, российские оккупанты депортировали из Мариуполя 373 человека.

Об этом в своем Telegram-канале написал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Под прикрытием эвакуации с "Азовстали" россияне не заканчивают свои бесчеловечные дела. Только за вчера из Мариуполя были депортированы 373 человека, которые находятся в фильтрационном лагере в Безыменном", - подчеркнул он.

Андрющенко добавил, что во время предыдущих трех дней, пока шел штурм "Азовстали", процесс депортации фактически был приостановлен.

"Самый отвратительный факт - под прикрытием "журналистов" эвакуированных людей бессовестно допрашивают прямо в автобусах по дороге от "Азовстали" до Безыменного. Россияне откровенно недовольны результатом, поскольку никто из блокадников "Азовстали" даже не намекает на "зверства "Азова", нас держали в заложниках" - глобальный провал пропаганды", - отметил советник мэра.

Он подчеркнул, что сам факт такого допроса - это еще одно нарушение в копилку военных преступлений России.

"Хуже всего, что мы вынуждены мириться с этим ради спасения всех, кто остается в заложниках в Мариуполе", - добавил Андрющенко.

Ранее мэр Мариуполя заявил, что участники разбора завалов находили под домами около 100 трупов.

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