Российские военные бросили все усилия, чтобы прорвать украинскую оборону в Луганской области.
Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай.
"За сутки насчитали прохождение двух тысяч единиц техники противника", - написал он у себя в Telegram.
По его словам, оккупанты штурмуют Рубежное, Золотое, Нижнее, окраины Северодонецка.
"У россиян не получается побороть украинцев в бою, поэтому они умышленно уничтожают область, превращая ее в пустыню. Большинство наших населенных пунктов разрушены на 70%, те, что находятся под оккупацией, - еще больше", — отметил Гайдай.
Он добавил, что оккупанты еще раз пытаются бросить понтонную переправу через Северский Донец.
Ранее сообщалось, что в Луганской области оккупанты за сутки разрушили почти 60 домов и мост в Рубежном. В течение 12 мая российские военные 31 раз россияне открывали огонь в сторону жилых массивов Луганской области.
В результате семь многоэтажек повреждены в Северодонецке, одна – в Лисичанске.