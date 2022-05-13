Оккупанты штурмуют Рубежное, Золотое, Нижнее, окрестности Северодонецка.

Российские военные бросили все усилия, чтобы прорвать украинскую оборону в Луганской области.

Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"За сутки насчитали прохождение двух тысяч единиц техники противника", - написал он у себя в Telegram.

По его словам, оккупанты штурмуют Рубежное, Золотое, Нижнее, окраины Северодонецка.

"У россиян не получается побороть украинцев в бою, поэтому они умышленно уничтожают область, превращая ее в пустыню. Большинство наших населенных пунктов разрушены на 70%, те, что находятся под оккупацией, - еще больше", — отметил Гайдай.

Он добавил, что оккупанты еще раз пытаются бросить понтонную переправу через Северский Донец.

Ранее сообщалось, что в Луганской области оккупанты за сутки разрушили почти 60 домов и мост в Рубежном. В течение 12 мая российские военные 31 раз россияне открывали огонь в сторону жилых массивов Луганской области.

В результате семь многоэтажек повреждены в Северодонецке, одна – в Лисичанске.

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