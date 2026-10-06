В ВСУ создали Дронные силы: кто их возглавит и чем они будут заниматься

Речь идет о единой интегрированной структуре и технологиях, которые должны работать в наиболее важных направлениях.

В Сухопутных войсках ВСУ сообщили о создании Дронных сил, которые возглавит полковник Андрей Остапенко.

Отмечается, что целью этого направления станет расширение масштабов управления беспилотными системами и еще большая интеграция всех видов дронов в Сухопутных войсках. Новый руководитель структуры является начальником управления беспилотных систем командования Сухопутных войск ВСУ.

"Развитие Дронных сил предполагает комплексный подход: от расширения подразделений и подготовки специалистов до глубокой интеграции всех видов дронов в единую систему управления и огневого поражения. Основной акцент – на сочетании технологий, боевого опыта и качественной подготовки операторов. Дронные силы Сухопутных войск – это единая, глубоко интегрированная структура и технологии, которые работают там, где они наиболее необходимы. Все для того, чтобы беречь жизнь и здоровье наших людей", – добавили в Сухопутных войсках.

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Сам Остапенко во время презентации Дронных сил подчеркнул, что речь идет не о создании отдельного вида или рода ВСУ.

"Это наш внутренний бренд в наших кампаниях, в которые мы вкладываем развитие беспилотных систем общевойсковых бригад, подразделений беспилотных систем корпусного уровня, работу наземных роботизированных комплексов. Дублирования функций ни в коем случае нет. Мы не конкурируем с Силами беспилотных систем. В Сухопутных войсках мы выполняем все задачи в интересах общевойсковых подразделений", – добавил Остапенко.

Дроны на войне: важные новости

Ранее СМИ отмечали, что в настоящее время около 80% всех потерь в "зоне поражения" происходят именно из-за ударов БпЛА. На этом фоне ни одна из сторон фактически не может собрать крупные наземные силы, не будучи обнаруженной и не попав под обстрел.

Как рассказал военный эксперт Павел Нарожный, Украина в последнее время повышает эффективность сбивания российских реактивных дронов. По его словам, наибольшую эффективность в настоящее время демонстрируют ЗРК. Однако Киев, подчеркивает эксперт, должен работать над недорогими альтернативами, в частности над дронами-перехватчиками.

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