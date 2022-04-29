Оккупанты придумывают разнообразные пытки в фильтрационных лагерях для украинцев.

Россияне создали четыре фильтрационных лагеря для жителей Мариуполя, которых депортируют в Россию, и подвергают гражданское население разнообразным пыткам.

Об этом во время брифинга в медиацентре "Украина" сообщил городской голова Вадим Бойченко.

По его словам, украинских госслужащих там бросают за решетку из-за их места работы. Более того, наказывают даже родственников таких людей.

"Попадает в фильтрационный лагерь супруги с двухлетним ребенком. Оккупанты, узнав, что уже взрослая дочь этих людей работает на государственной службе, заявляют: мы забираем у вас ребенка, потому что не хотим, чтобы вы еще одну нацистку воспитали", - рассказал Бойченко.

Методы издевательств россияне используют разнообразные: и психологические, и физические. Особенно в отношении мужчин, которые имеют хоть какие-то татуировки на теле.

"Если им татуировки кажутся похожими на, как они считают, националистические символы, они дают парню камешек и говорят: стирай. И он стирает с кожи эти татуировки, а русские смеются. Это происходит в Мариуполе, в 21 веке", - утверждает городской голова.

Как сообщал УНИАН, ранее Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказывала, как в Мариуполе российские оккупанты через мошеннические финансовые операции забирают у людей деньги и выманивают персональные данные.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша приложить усилия для того, чтобы остановить депортацию граждан Украины в Россию.

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