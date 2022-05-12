Александр Мотузяник отметил, что военные РФ продолжают уничтожать инфрастурктуру Украины.

Российские оккупанты пытаются интегрировать временно оккупированные территорий Украины в состав Российской Федерации. Украинцам, которые остались в оккупированных населенных пунктах, планируют выдавать паспорта РФ.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"Российские военно-гражданские администрации проводят мероприятия по подготовке интеграции оккупированных территорий в состав россии. В том числе: изменения административно-территориального разделения; адаптация правоохранительной, банковской и пограничных систем к российскому законодательству; подготовка нормативно-правовой базы для выдачи паспортов РФ и т.д.", - рассказал Мотузяник.

При этом он указал, что армия РФ продолжает уничтожать инфраструктуру Украины, нанося ракетные и авиационные удары, а также обстреливают из артиллерии жилые районы и объекты инфраструктуры в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Одесской и Сумской областях.

Как ранее сообщал УНИАН, у Москвы уже отработанная схема оккупации чужих территорий. Сначала входят войска, устанавливаются правила оккупантов, всех несогласных или устраняют, или заставляют уехать, а после проводят фейковые референдумы. Следующий этап установка российской связи, банков, внедрение российского рубля и выдача паспортов РФ.

Так, Генштаб ВСУ еще в конце марта сообщил о псевдореферендуме, который оккупанты хотят провести в Херсонской области. С этой целью враги собирали данные жителей Херсонщины и Николаевщины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина перестанет вести переговоры с РФ, если состоится так называемый "референдум". После этого в МИД России открестились от слов о псевдореферендуме. По мнению мэра Херсона Игоря Колыхаева, регион могут присоединить к Крыму.

12 мая советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты намерены провести фейковый референдум и в разбомбленном Мариуполе.

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