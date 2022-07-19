Вадим Лях отметил, что в результате атаки есть раненые.

Российские оккупанты ударили по Славянску Донецкой области. В результате обстрела россиянами повреждены частные дома, а под завалами остаются люди.

Об этом рассказал мэр города Вадим Лях.

"К сожалению, Славянск снова обстреляли. Было четыре взрыва. Повреждены частные дома. Под завалами остаются люди", - говорится в сообщении.

При этом он указал, что есть раненые, но пока что без жертв. Сейчас власти уточняют информацию о последствиях обстрела

Как ранее сообщал УНИАН, россияне не первый раз бьют по Славянску из различного оружия. При этом в городе еще живут украинцы, которым не хотят уезжать или им некуда ехать.

8 июля армия РФ ночью обстреляла Славянск. В результате прямого попадания российского снаряда в частный дом, из-за чего погибла женщина.

15 июля городской голова Славянска Вадим Лях сообщил, что город подвергся очередному обстрелу кассетными снарядами из РСЗО. В результате наглой атаки российской армии погиб один человек.

В связи с этим Лях призвал жителей оставаться в укрытии, не выходить на улицу без насущной нужды, чтобы не подвергать свое здоровье и жизнь опасности. Также он призывал эвакуироваться. В прошлый раз людей вывозили в Ровно.

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