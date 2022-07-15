Количество раненых уточняется.

Российские оккупанты обстреляли Славянск Донецкой области кассетными снарядами из РСЗО, в результате этого есть погибшие.

Об этом сообщил городской голова Славянска Вадим Лях в своем видеосообщении, распространенном Славянской городской военной администрацией.

"Сегодня, 15 июля, Славянск подвергся очередному обстрелу кассетными снарядами из РСЗО. Один человек погиб. Количество раненых уточняется", - отметил он.

Лях призывает жителей оставаться в укрытии, не выходить на улицу без насущной нужды.

Напомним, россияне из "Ураганов" ударили по центру Бахмута, есть пострадавшие. Предварительно, по центральному рынку захватчики выпустили одну ракету, еще две – по жилому массиву.

В полиции отмечают, что в результате обстрела разрушены помещения на рынке и магазины, ударной волной повреждены окна прилегающего пятиэтажного дома.

Вас также могут заинтересовать новости: