Алексей Арестович отметил, что после удара произошла длительная детонация.

Российские военные снова предприняли попытку закрепиться на аэродроме в Чернобаевке Херсонской области. Украинские военные уже 20 раз разгромили оккупантов

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, удар по оккупантам был в 12:00 после чего зафиксировали длительную детонацию российских снарядов.

"20-я Чернобаевка. Удар был в 12:00. Детонация все еще идет", - говорится в сообщении.

Феномен Чернобаевки - что известно

Военный аэродром в Чернобаевке российские войска используют как командный пункт и место сбора самолетов и вертолетов. Впервые на этом аэродроме позиции захватчики разгромили еще 27 февраля. Впрочем, после удара украинскими "Байрактарами", русские разместили на том же месте новые вертолеты.

По меньшей мере два раза в Чернобаевке были уничтожены высокие чины российской армии, в том числе российский командующий 8-й армии-генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.

В то же время, у российских военных уже сформировалась паника от одной лишь мысли о Чернобаевке. Поэтому, чтобы заставить военных идти на фронт, русские командиры прибегают ко лжи: якобы солдаты будут обороняться, а не наступать

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