Сейчас они продолжают работать дистанционно.

В известном селе Чернобаевка Херсонской области оккупанты назначили своего "главу" администрации и пытались принудить местный сельсовет к сотрудничеству, однако им ничего не удалось.

Такую информацию обнародовали на Facebook-странице общины.

Сообщается, что 6 мая сотрудникам аппарата Чернобаевского сельского совета представили назначенного российским военным руководством "главу администрации Чернобаевской территориальной общины" Юрия Турульова, который ранее возглавлял Херсонскую автостанцию.

Работники сельсовета отказались от сотрудничества и покинули захваченное врагом административное помещение. Сейчас они продолжают работать дистанционно.

Как сообщал УНИАН, российские военные 2 мая захватили сельский совет Чернобаевки в Херсонской области. Оккупанты провели "обыск" у сельского головы Игоря Дударя, после чего он попал в больницу, а его заместителя Евгения Родионова похитили.

Оккупация Херсонщины

Как известно, города и села Херсонщины живут под контролем российских оккупантов еще с первых дней масштабной войны. Рашисты стреляют на митингах за Украину, пытаются ввести рубли и устраивают максимальную зачистку от всех активистов.

Накануне президент Зеленский заявил о выходе Украины из мирных переговоров в случае проведения каких-либо "референдумов" РФ в Херсоне. Он заявил что такие действия не на пользу дипломатическому урегулированию этой ситуации.

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