10-11 декабря был замечен отвод оккупантов из районов населенных пунктов Новониколаевка и Михайловка.

На Херсонском направлении командование российских оккупационных войск осуществляет ротацию отдельных подразделений.

Об этом речь идет в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook по оперативной информации по состоянию на 06:00.

"На Херсонском направлении командование российских оккупационных войск осуществляет ротацию отдельных подразделений. Оккупанты, прибывающие во временно захваченные населенные пункты, заселяются в оставленные и принудительно "освобожденные" местными жителями помещения", - рассказали в Генштабе.

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Кроме того, 10-11 декабря был замечен отвод оккупантов из районов населенных пунктов Новониколаевка и Михайловка Херсонской области.

Освобождение Херсона

11 ноября ВСУ зашли в Херсон, который был оккупирован в первые дни полномасштабной войны РФ против Украины. В освобожденных населенных пунктах области сразу начались стабилизационные меры.

21 ноября в Офисе генпрокурора сообщили, что в Херсоне правоохранители обнаружили помещение, где во время оккупации русских удерживали людей и жестоко их пытали.

Сейчас на части временно оккупированной Херсонской области россияне усилили фильтрационные меры. Они проверяют транспорт, документы и телефоны у всех граждан на въезде в Геническ.

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