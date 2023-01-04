Противник на трех направлениях пытается улучшить свое тактическое положение, отметили в Генштабе.

За минувшие сутки Силы обороны Украины отразили атаки российских оккупантов в районах 10 населенных пунктов.

Противник сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском направлении и пытается улучшить тактическое положение подразделений своих оккупационных войск на Авдеевском, Купянском и Лиманском, об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

"За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Соледар, Красная Гора, Бахмут, Майорск, Марьинка, Новомихайловка, Победа и Красногоровка Донецкой области", - отметили в Генштабе.

Видео дня

На Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях враг обороняется.

Отмечается, что враг в течение минувших суток нанес семь ракетных и 18 авиационных ударов, а также совершил более 85 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре городов Краматорск Донецкой области, Запорожье и Херсон. В результате обстрелов есть пострадавшие среди мирного населения.

В Генштабе отметили, что угроза вражеских авиационных и ракетных ударов сохраняется на всей территории нашего государства.

Война в Украине - последние новости, которые стоит знать

Украинские воины дают достойный отпор россиянам - в конце лета пошли в контрнаступление и уже освободили более 1 тыс. 800 населенных пунктов.

Утром 4 января Генштаб ВСУ сообщил о новых потерях РФ в Украине - Силы обороны попали, в частности, в пять районов сосредоточения вражеской военной техники и живой силы, поразили склад боеприпасов и пункт управления беспилотниками.

По состоянию на 3 января на нашей земле ликвидировали около 108 тыс. 190 врагов.

Вас также могут заинтересовать новости: