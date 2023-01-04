Украинские воины поразили два вражеских пункта управления.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 12 ударов по районам сосредоточения российских оккупантов и ударила по позиции вражеского зенитно-ракетного комплекса.

Украинские артиллеристы и ракетчики, в частности, попали в пять районов сосредоточения военной техники и живой силы противника, идет речь в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Украинские ракетчики и артиллеристы поразили два пункта управления, ...склад боеприпасов и пункт управления БПЛА оккупантов", - отмечается в сообщении.

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Ситуация на фронте - что надо знать

Россияне уже не один месяц пытаются прорвать оборону украинских воинов на Донбассе. Настоящей крепостью стал город Бахмут Донецкой области. Возле этого города враги несут огромные потери.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил, что враг на Бахмутском направлении пытается продвигаться по своим трупам.

Стоит отметить, что общие потери России в Украине уже составляют около 108 тыс. 190 оккупантов.

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