За сутки, в частности, уничтожены 750 захватчиков, 5 вражеских танков, 7 боевых бронированных машин, 6 артиллерийских систем и вертолет.

С 24 февраля украинские военные ликвидировали более 108 тыс. российских оккупантов.

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составили около 108 тыс. 190 человек, 750 из которых уничтожены за прошедшие сутки.

Также враг потерял 3 тыс. 36 танков (5 за минувшие сутки), 6,1 тыс. боевых бронированных машин (7 за сутки), 2 тыс. 33 артиллерийские системы (6 за сутки), 424 реактивные системы залпового огня (1 за сутки), 214 средств противовоздушной обороны (1 за сутки), 283 самолета, 270 вертолетов (1 за сутки), 1 тыс. 839 беспилотников оперативно-тактического уровня (3 за сутки), 723 крылатые ракеты, 16 кораблей/катеров, 4 тыс. 735 единиц автомобильной техники и автоцистерн (10 за сутки), 181 единицу спецтехники.

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Удары ВСУ по позициям россиян за сутки

За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также 5 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов.

За прошедшие сутки наши защитники сбили вражеский вертолет Ка-52 и 3 разведывательных БПЛА типа "Орлан-10", сообщили ранее в утренней сводке в Генштабе ВСУ.

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