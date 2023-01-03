С 24 февраля украинские военные ликвидировали более 108 тыс. российских оккупантов.
Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составили около 108 тыс. 190 человек, 750 из которых уничтожены за прошедшие сутки.
Также враг потерял 3 тыс. 36 танков (5 за минувшие сутки), 6,1 тыс. боевых бронированных машин (7 за сутки), 2 тыс. 33 артиллерийские системы (6 за сутки), 424 реактивные системы залпового огня (1 за сутки), 214 средств противовоздушной обороны (1 за сутки), 283 самолета, 270 вертолетов (1 за сутки), 1 тыс. 839 беспилотников оперативно-тактического уровня (3 за сутки), 723 крылатые ракеты, 16 кораблей/катеров, 4 тыс. 735 единиц автомобильной техники и автоцистерн (10 за сутки), 181 единицу спецтехники.
Удары ВСУ по позициям россиян за сутки
За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также 5 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов.
За прошедшие сутки наши защитники сбили вражеский вертолет Ка-52 и 3 разведывательных БПЛА типа "Орлан-10", сообщили ранее в утренней сводке в Генштабе ВСУ.