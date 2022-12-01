Украинская авиация нанесла три удара по позициям зенитных ракетных комплексов противника.

Силы обороны Украины за сутки нанесли более 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских оккупантов.

Украинская авиация также нанесла три удара по позициям вражеских зенитных ракетных комплексов, об этом идет речь в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 четверга, 1 декабря.

"Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также три удара по позициям зенитных ракетных комплексов противника", - отметили в Генштабе.

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Утром 1 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что враги на Авдеевском направлении пытаются улучшить тактическое положение. Кроме того, захватчики и в дальнейшем сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском направлении.

Украинские воины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Новоселовское, Стельмаховка Луганской области и Яковлевка, Белогоровка, Бахмут, Курдюмовка, Каменка, Красногоровка, Водяное, Первомайское и Марьинка Донецкой.

На нашей земле уже ликвидировали ориентировочно 89 тысяч 440 оккупантов и много вражеской техники, в частности, 2 915 танков.

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